CHP'de grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin birkaç hafta önce başlayan tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta da TBMM Grup Toplantısı saatine MYK toplantısını planladı.

Böylece parti yönetimindeki gerilim yeni haftada da devam etti.

Yarın saat 14:00'te Genel Merkez'de toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimi ile yeni ihraçların gündeme alınması bekleniyor.

CHP lideri Özgür Özel de saat 13:30'da TBMM'de grup toplantısında konuşarak gündeme ilişkin önemli mesajlar verecek...

Parti içinde iki farklı başlıkta yürüyen bu yoğun gündem dikkat çekerken, MYK toplantısında alınacak kararlar ve yapılacak değerlendirmeler merakla takip ediliyor.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu yönetiminin çok sayıda il başkanını görevden almaya hazırlandığı öğrenildi.