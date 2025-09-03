İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından dün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevlerinin düşürülmesinin ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.
81 İL BAŞKANI İSTANBUL'A ÇAĞRILDI
Kararın ardından CHP MYK Olağanüstü toplanırken bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
CHP lideri Özgür Özel'in Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kaydını yaptıktan sonra, İl Başkanlığı Binası'na geçmesi ardından da Silivri Cezaevi'nde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından CHP, 81 il başkanını İstanbul'a çağırma kararı aldı.
İL BAŞKANLIĞI BİNASINA GELDİ
CHP lideri Özel, Silivri Cezaevi'ne gitmeden önce CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını ziyarete gitti.