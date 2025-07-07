Son Dakika... CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından Genel Merkez'den flaş bir hamle geldi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cumartesi sabahı şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise aynı gün tutuklandı.
Operasyonun ardından olağanüstü toplanan CHP MYK 3.5 saat sürerken; CHP lideri Özel yaptığı açıklamada operasyonlara sert tepki gösterdi.
CHP'DEN 10 TEMMUZ KARARI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki otel yangını davasının ardından partisinin il başkanları toplantısı ile parti genel merkezinde TBMM kapalı grup toplantısına katılacak.
10 Temmuz Perşembe günü ise tüm CHP'li belediye başkanları Ankara'da olacak.