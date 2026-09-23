Butlan CHP’si Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi’nde gazeteciler ile bir araya geldi.

Gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Sarı, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşme hakkında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e bilgi vermesi üzerine sert açıklamalarda bulundu.

"HİÇ KİMSE BUNDAN AZADE DEĞİL"

CHP’nin kurumsal kimliğinin herkesin üzerinde olduğunu söyleyen Sarı, şu ifadeleri kullandı:

-Hiç kimse bundan azade değil. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir.

-Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstte görmesin kendisini.

Sarı, belediye başkanlarının parti etkinliklerine katılmasını beklediklerini belirtirken, başka bir partinin genel başkanına bilgi verilmesini de eleştirdi.

"Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz " diyen Sarı, "Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Diyemez bunu" ifadeleri kullandı.

SARİ’NIN SÖZLERİNİN ARDINDAN YAVAŞ İSTİFA ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sarı’nın açıklamalarının ardından CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Yavaş, istifa açıklamasında daha önce parti içinde kendisi veya izlediği tutumla ilgili bir rahatsızlık bulunması halinde gereğini yapacağını söylediğini hatırlattı.

Yavaş, “Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.