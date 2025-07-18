Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından, deneyimli gazeteci ve yazar Altan Öymen kaptığı virüs enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
93 yaşındaki Öymen’in İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
Öymen 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirmişti.