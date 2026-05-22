İstinaf Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından, kararın tebliği için görevlendirilen icra memurlarının CHP Genel Merkezi’ne geliyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nce görevlendirilen icra memurları, mutlak butlan kararının tebliği için CHP Genel Merkezi’ne gelecek.
CHP'den Murat Emir, Gökçe Gökçen ve Gül Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu bir ekip genel merkez kapısında icracıları bekliyor.
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, dün CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermişti.
Mahkeme, aldığı tedbir kararı kapsamında mevcut CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına da hükmetmişti. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin yeniden görevi devraldığı belirtilmişti.