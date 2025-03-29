Son Dakika Haberi...CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanırken miting kararını da duyurdu.

HER ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HER HAFTA SONU BİR İLDE MİTİNG

Özel, "Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız" derken, "Bu millet susmayacak: Adayımı bırak, sandığı getir!" ifadelerini kullandı.