CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yargılamalar devam ediyor.

Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık, Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkıyor.

TANIK LİSTESİNE İTİRAFÇI İSİM

6 Mayıs’taki son duruşmada, İBB davası kapsamında “itirafçı” olarak yer alan Adem Soytekin’in tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verildi. Soytekin’in bugün mahkeme salonunda ifade vermesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

CHP lideri Özgür Özel, Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Adem Soytekin demiş ki ‘Bir şey duydum birinden’ gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işler sorgulansın. CHP’nin kurultayı lekelenebilecek bir süreç değildir” ifadelerini kullandı.