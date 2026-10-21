Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultay'daki "usulsüzlük" iddialarına ilişkin ceza davasında duruşma savcısı mütalaasını sundu.
Savcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP PM üyesi Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in
Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca "parti içi seçim ve oylamalarda hile" yaptıkları iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.
Geçtiğimiz günlerde AKP'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatleri talep edildi.