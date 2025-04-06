Son Dakika Haberi... CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı “İrade milletindir” sloganıyla başladı.

Genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Özgür Özel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek yarışacaktı.

UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Daha önce aday olacağını açıklayan Ümit Uysal adaylıktan çekildi.

Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak adına, adaylığımı sürdürmeyeceğim" diyerek şunları kaydetti:

"Kıymetli dostlarım, değerli yol arkadaşlarım; Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı’nda, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık için girişimde bulundum.

1. Hükümetin partimize yönelik hukuksuz saldırılarına karşı partimizin güçlendirilmesi; Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin sağlanabilmesi için güçlü ve tutarlı bir yönetim anlayışının inşası.

2. Her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması.

3. CHP’nin, bütün Türkiye’yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50’yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi.

Bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım. Arayan, destek veren tüm dostlarıma, tüm yol arkadaşlarıma, girişimime umutla ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ederim.

Tam demokratik, kalkınmış, üreten ve paylaşan bir Türkiye için; toplumun tamamını kucaklayan, yüzde elliyi aşan oranda halk desteğine sahip olan bir CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız! Saygılarımla."

BERHAN ŞİMŞEK ADAYLIK İÇİN YETERLİ İMZAYI TOPLAYAMADI

Adaylık için CHP tüzüğü gereği, 1367 kayıtlı CHP delegesinin yüzde 5’i olan 69 delegenin imzası gerekiyordu. Ancak Şimşek yeterli imza sayısına ulaşamadı.

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali mahir başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar"

Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali mahir başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra… — Berhan Simsek (@Berhansimsek) April 6, 2025

97 İMZA

Bir paylaşımda daha bulunan Şimşek 97 imza topladığını belirterek şunları kaydetti:

"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine"