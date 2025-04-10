CHP'li Belediyelere dönük soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU DA İFADEYE ÇAĞRILMIŞ

İmamoğlu'na destek protestolarına katıldığı için ifadeye çağrılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Sözcü TV'ye bağlandı.

Erdem detayları Başkent Kulisleri programında aktardı:

"Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği'nde birlikte görev yaptığımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını tabii ki protesto ettik. Ve kentimizde, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Zonguldak'ta da bu tutuklamaya karşı bir protesto gerçekleştirildi. Biz de bu protestoya iştirak ettik. Sebep bu. Yarın sabah saat 10.00'da ifademi vereceğim.

'HAYIR DEDİĞİM İÇİN ORADAYDIM'

- Yapmam gereken bir birey olarak, sadece belediye başkanı sıfatıyla değil, bir birey olarak da aynı eylemde mutlaka bulunurdum. Ve bunu gerçekleştirdim. "Hayır" dedik. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Adalet herkese lazım. Her dönemde lazım. Bütün makamlara eşit koşullarda lazım. Dün yapılmayanların bugün de yapılmaması gerektiğini, herkesin eşit şekilde yargılanması gerektiğini düşünerek bu yürüyüşü yaptık.

- Bütün Zonguldaklılar, öğrencisi, çalışanı, çalışkanı, partilisi sadece Cumhuriyet Halk Partililerin düzenlemiş olduğu bir etkinlik değildi. Orada olmam gerektiği için, "hayır" dediğim için oradaydım. Muhtemelen bu nedenle ifadeye çağrıldım."

"YIRTIP ATIYORUZ BU SORUŞTURMALARI"

CHP'nin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır resmi X hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları"