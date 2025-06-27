Üç genel başkanın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"- Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur.

- Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye’de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız.

- Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

- Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır.

- Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır. Yaşasın Cumhuriyet , Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!

Altan Öymen-Hikmet Çetin-Murat Karayalçın"

BİR ÇAĞRI DA ALEVİ AYDINLARDAN

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı da Alevi aydın, gazeteci, yazar, kanaat önderleri ve dedelerden geldi.

Çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

"KILIÇDAROĞLU’NA VE TOPLUMSAL MUHALEFETE ÇAĞRI

Biz aşağıda imzası olanlar, taşıdığımız unvanlar ve mensubu olduğumuz kurumlardan bağımsız olarak, kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmayı tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz:

Türkiye’de bugün, Cumhuriyetin kazanımları ve insanlığın demokratik birikimi ağır bir saldırı altında. Ülkemiz, geleceğinin yeniden belirleneceği tarihsel bir yol ayrımına gelmiş durumda. Laik düzeni yıkan, hukuk devletini ortadan kaldıran, yargıyı siyasal bir araç haline getiren, demokratik hak ve özgürlükleri tasfiye eden AKP iktidarı, Türkiye’yi bir diktatörlüğe doğru sürüklüyor.

Dahası 23 yıllık AKP iktidarı, ekonomik krizin derinleştiği, üretim ekonomisinin çöktüğü, gelir dağılımında adaletin tümüyle ortadan kalktığı, yoksulluk ve sefaletin derinleştiği ranta dayalı bir yağma düzeni kurdu.

İşte bu tarihsel kavşakta, iktidarın 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden başlattığı bir “darbe” süreci ile karşı karşıyayız. Bu süreçte, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve çalışanları tutuklanıyor. Gazeteciler zindana atılıyor.

İktidar bu tutumuna uygun olarak CHP’de yönetim değişikliğinin yaşandığı 38. Kurultaya ilişkin tartışmaları fırsata çevirmek istiyor. Bu amaçla, 30 Haziran’da görülecek davada kurultayı yok sayacak “mutlak butlan” ya da kayyım atama şeklinde bir mahkeme kararı çıkartmayı hesaplıyor. CHP örgütü çökertilmek, böylece yükselen toplumsal muhalefet dalgası kırılmak isteniyor.

Saray, bu durumda CHP’de büyük bir moral yıkımın yaşanacağını ve toplumsal muhalefet dalgasının sönümleneceğini öngörüyor.

Bu süreçte iktidarın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinden de hesap yaptığı açıktır. Bütün bu nedenlerle, Kılıçdaroğlu söz konusu iktidar kumpasını bozmalıdır. Kılıçdaroğlu, mevcut CHP yönetimi ile güç birliği yaparak, iktidarın siyasallaştırdığı yargı üzerinden CHP’yi düzenleme ve etkisizleştirme girişimini boşa çıkarmalıdır.

Bu arada, iktidar dahil, CHP içinde ve dışında çeşitli çevrelerin Sayın Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini de tartışmalara dahil ettiğini görüyoruz. Bu kötü niyetli tutum hem CHP’de hem de demokratik muhalefet blokunda bir parçalanma yaratmayı hedefliyor. Bu kirli girişime fırsat verilmemelidir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nu tarihsel sorumluluğunu yerine getirerek, iktidarın siyasal ömrünü uzatmayı amaçlayan bu kirli oyunu bozmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

27 Haziran 2025

Turgut Öker

Haydar Aygören

Güler Aygören

Ali Balkız

Necdet Saraç

Seydi Koparan

Erdoğan Biçici

Ali Kocakahya

Ali Yıldırım

Selahattin Göktürk

Cemal Bozoglu

Cengiz Orhan

Ismail Kaplan

Dr.Hüseyin Akpınar

Nilgün Mete Muslu

Barış Atay

Türel Meriç

Dr.irfan Açıkgöz

Volkan Bars

Özer Çalık

Seval Ünlü

Ayfer Orhan

Serdal Çınar

Ali Bozkurt

Bülent Ant

Cem Bitnel

Nurşen Polat Yılmaz

Serdal ime

Servet Maden

Medet Doğan

Hazır Demir

Veysel Akpınar

Cihan Özkaya

Özlem Mirwald

Atilla Ceylan

Elif Mike

Alper Doğa

Adnan Yılmaz

Baykal Aslanbuğa

Atilla Erden

ismail Pehlivan

Mehmet Tanlı

Zerrin Taşpınar

Haydar Ünal

Ayhan Aydın

Müslüm Metin

Erdoğan Temiz

Mustafa Özcivan

Ismail Koç

Mustafa İlkyaz"