Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KALP MASAJIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in bilincinin kapalı olduğu ve kalp masajı yapılarak hastaneye getirildiği öğrenildi.
Yoğun bakıma alınan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu bildiriliyor.
Ferdi Zeyrek bayramın ilk günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte Manisa Şehitliği'ni ziyaret etmişti.