Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP’li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AKP’ye geçeceğini öne sürdü. 10 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK PROGRAMDA Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre Fıçı’nın, 10 Eylül Perşembe günü düzenlenecek programla AKP’ye katılması bekleniyor. BİR BELEDİYE BAŞKANI DAHA AKP'YE GEÇMİŞ OLACAK Fıçı’nın AKP’ye katılması halinde CHP’den seçilen bir belediye başkanının daha parti değiştirmesi söz konusu olacak. ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI GEÇMİŞTİ Son olarak CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AKP'ye katılmış; 3 isme rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. 2004'TE CHP'YE KATILDI Saniye Bora Fıçı, 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve 2020-2023 döneminde İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde Foça'dan Belediye Başkan adayı olan Fıçı, yüzde 49,6 oyla belediye başkanı seçildi.

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