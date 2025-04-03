Son Dakika Haberi... CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

- Bu Kurultay pazar günü yapılacak. Delegelerle, seyirci alınmayacağı gibi saçma sapan iddialar var. Salon bin 800 kişilik. Salonun hemen yanında geniş birkaç salonumuz daha var. Kurultay herkesin erişimine açık. Bütün üyelere açık bir Kurultay. Tek bir gündem maddesi var o da seçim. Bir aday varsa bir konuşma birden fazla aday varsa birden fazla konuşma olacak.

KURULTAY NASIL YAPILACAK?

- 81 ilden üyelerimizi, Ankara'yı sevenleri, Meclis'i kuranları sevenleri, CHP'yle dayanışma göstermek isteyen herkesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyoruz. Esas Kurultay konuşmamız on binlere, yüz binlere orada olacak.

- Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Gelecek hafta sonu da olacak. Bu hafta sonundaki mitingin teması da Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımıza özgürlük olacak.

- Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu rakibine yaptığı bir darbedir. Selefin halefe yaptığı bir darbe girişimidir. Darbe mekaniği şu anda devam etmektedir.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

- Adil Karaismailoğlu darbe başarılı olsa İBB Başkanlığına getirilecekti. Darbenin üst kademe listesi başarılı olsa neler yapacağı bellidir. Kimleri hedef aldıysa onları içeri koymuştur.

- Ekrem başkanı yolsuzlukla, terörle itham ettiler. Meseleyi çorap söküğü gibi başından çözdük. Temmuz ayında milletin CHP'ye teveccühü, yerel seçim oyunun ki; o oyun önemli bir kısmının emanet olduğunu bildiğimiz halde Temmuz ayında kimi anketlerde yerel seçimin üzerinde oy alan AKP'yle farkı açan CHP'de bunu boz dediklerinde teğmenlerle ilgili ilk adımı atmalar, ardından Temmuz'da, bunları mali yönden sıkıştırın deyip adını "silkeleme" koymalar...

- Ayşe Barım niye alınmış, onu da görüyorsunuz. Gazetecileri, aydınları, sanatçıları bastırmanın, 'bir gün bir şey yapacağız tweet atacak cesaret kalmasın...' 12 yıl sonra bile Gezi olaylarından hesap soruluyor.

"TRT'DEN CANLI YAYINLAYIN"

- Buradan bir büyük yeni meseleyi kayda geçirmek için karşınızdayım. İddiamız, talebimiz yargılamayı TRT'den canlı yayınlayın. Ekrem Başkanı tutuksuz yargılayın, Ekrem Başkan'a soruları sorun, cevapları millet görsün.

"TANIKLIĞA ZORLANAN İNSANLAR VAR"

Yalancı tanık meselesi birileri tarafından büyük bir suça zorlama olarak önümüzde. Maalesef bir kısmı Çağlayan adliyesinde tanıklığa zorlanan insanlar var. Suça bulaşmamaları konusunda o insanlara özellikle telkin ediyorum.

BOYKOT AÇIKLAMASI

Gençlerin 1 günlük tüketim boykotuna biz de destek verdik. Hayatın içinde herkesin katkı verebileceği bir şekilde bu yaşanan olaylara tepki gösterdik. Çünkü 301 arkadaşları içeride. Diyelim ki suçlular, 1 gün yatarı yok suçlamaların.

Yatmamaları gereken cezayı yatırıyorsunuz Mussolini gibi. En üstten ceza verseniz 1 gün yatmayacak çocukları bayramda ailesinden ayrı bıraktınız. Dün boykot kararına destek verince, sokaklara çıkmayanlar hepsi alışverişe çıktı. O boykotu herkese duyurttum ya size. Oh. Aslan gibi gençler onlar yaptı ben de destekledim. Aldın eline sepeti gittin oraya iletişim kampanyası yaptın. Boykotun bilinirliğinde hiçbir sorun yok. Allah razı olsun, bu iletişim fukaralarına. Boykotu bilinmeyene bildirdi, duymayana duyurdu. Bütün Türkiye gördü bomboş AVM'leri sen kimi kandırıyorsun.

Bir günlüktü ve biz CHP olarak bizi yayınlamayan, Saraçhane'yi görmeyenleri özel bir boykot listesiyle, boykotyap.org adresinden izleyebilirsiniz. Oradakileri sürekli boykot ediyoruz. Gençlerinkine dün destek verdik.

Bu genel boykot bir günlüktü ama bizim boykota aldığımız sürekli boykot ettiğimiz markalar var onlara devam ediyoruz. Boykot yapılan firmalarda çalışanlara bahşiş bırakmak serbest, patrona hesap ödemek yasak."

TRABZON'DAKİ BIÇAKLI SALDIRI

Hazımsızlık bütün Trabzon'u asla etkilemez. Bir eli bıçaklı gitmiş saldırmış. Ama bu bizi yıldıramaz.