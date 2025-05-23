Son Dakika Haberi... Silivri'de tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasından çıkan ve İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni anayasaya bir kez daha kapıyı kapattı. Özel, "Hukuk tanımayanlarla müzakere edilmez, mücadele edilir" dedi.

Özel, "PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davanın ilk duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"GRAHAM BELL BU KADAR SEVİNMEDİ"

Duruşmada yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "İzleyen heyet için hiçbir şey diyemem, mutlaka onlar da çok şaşırdı ama iddia makamındaki savcı santim santim makama gömüldü. Tek tek ispatlıyor. Teker teker koydu. Deyim yerindeyse iddianameyi böyle uçak yaptı, attı savcıya doğru. Böyle başının üstünden geçti. Fiilen değil. Yapılan iş o. İddianameyi uçak yaptı yolladı, gemi yapsa yüzmez batar" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu'nun kayıp telefonu bulundu" haberlerine de değinen Özel, "O telefon numarasını girince ben de Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yazıyor. 2013'te kaydettiğim ilk numara. Ekrem Başkan da çok gülmüş ona. Graham Bell bile bir telefonu bulduğuna bu kadar sevinmedi. O telefondan bir şey çıkması dışında bir umudunuz yok. Hiçbir şey yok o telefonda" diye konuştu.

"AKP'Lİ BELEDİYELERLE İLGİLİ TÜM DOSYALARI AÇIKLAYACAĞIM"

Yargıyı "particilik ve siyasi operasyon" yapmakla eleştiren Özel, "Particilik yapıyorlar, AKP dönemine bakmıyorlar. Sayıştay raporları elimde. Fatih Belediyesi'ne operasyon yapabiliyor musunuz? Tüm dosyaları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmaları konusunda da mesajlara veren Özel, "Hukuk tanımayanlarla müzakere edilmez, mücadele edilir" dedi.

"EKREM BEY'İN RESMİNİ ASARIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerinin toplatılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı göndermesine de tepki gösteren Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstererek,"Suçu ve suçluyu övmeye girermiş Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asmak veya metroda sesini duymak. Hani metro duraklarında Ekrem İmamoğlu'nun sesini duymak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten insan utanıyor, utanıyor bu yaptıklarını. Başkanım biz asalım, gelsinler indirsinler. Ben asacağım şimdi gidip o bayrağı. Hadi gelsin indirsin. Hangi suçlu ya? Kendini inkar ediyor adam. Adliyeden vermişin temiz kağıdına, aday olmuş. O günden bugüne bir şey yok. Bir iddian var, iddianamesi yok. Ortada suçlu varmış gibi. "Yapamazsın, asamazsın." Hadi bakalım ben asacağım. Akın Gürlek gelsin indirsin. Zavallı polislere, gariban adamlara verecek kanunsuz emri oradan bir amir. "Hadi bakalım bizim emekçilerle indirirsin, indirmezsin." Ayıp bir şey ya. Sayın, Sayın Özer bir... Tepemin tasını attırmasın, giderim odasının kapısına asarım. Giderim odasının kapısına asarım Ekrem Bey'in resmini yani. Tepemin tasını attırmasın. Arsızlığın da bir limiti var" dedi.