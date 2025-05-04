Dün hayatını kaybeden TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze törenine katılan CHP lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırı düzenlendi.

Özel'in saldırı sonrası başını tuttuğu ve korumalarının araya girdiği görüldü.

CHP Diyarbakır Milletvekili Zengin Tanrıkulu'nun saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" dedi.

Ayrıca saldırganın 66 yaşında olduğu öğrenildi.

"AMBULANSIN İÇİNE GÖTÜRÜLDÜ"

SÖZCÜ TV muhabiri Meral Danyıldız AKM önünde saldırıya ilişkin verdiği ilk bilgide şunları kaydetti:

Saldırının ardından kitle tarafından yuhalanmaya başladı ardından CHP lideri Özgür Özel bu noktadan geri çekildi. Saldırgan da bir ambulansın içine götürüldü. CHP lideri Özgür sağlık durumunun iyi olduğu bilinirken yüzünde yaralama kaynaklı bir darbe olmadığı kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı darp edilmesi ile ilgili soruşturma olup eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir"

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

CHP'li Tanrıkulu konuya ilişkin SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"KİMSİN DİYE SORDUM"

"Kendisi yandaki kapıdan protokol kapısından çıkarken saldırının olduğunu öğrendik. Saldırı anında yanında değildik. Ben saldırganın kim olduğunu öğrenmek açısından ambulansa kadar gittim. Ambulansın kapısında kendisiyle temas kurdum. Sordum kimsin diye, 'Ben Osmanlı çocuğuyum' dedi." Daha fazla diyalog gelişme imkanı olmadı. İçerideki hastayla beraber ambulansla uzaklaştırıldı."

DEM PARTİ'DEN 'PROVOKASYON' AÇIKLAMASI

Saldırıya ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir.

İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SALDIRGANA VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Saldırının hemen ardından bölgeden uzaklaştırılan saldırgana vatandaşlar ve korumalar müdahale etti.

İşte o anlar:

"EVLAT KATİLİ ÇIKTI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eliyle vuran saldırganla ilgili açıklamada, "Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası var, yine ilk belirlemelere göre akıl hastalığına dair bir emare yok" dedi.