TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cumartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından dün de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Törene katılan CHP lideri Özgür Özel, protokol kapısından çıkış yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı.
Saldırganın 66 yaşındaki, daha önce 2 çocuğunu katleden ve 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.
GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle bir gün uzatılmasına karar verildi.