İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

CHP Genel Merkezi, CHP'nin il ve ilçe başkanlıkları, Vatan Emniyet, İstanbul Üniversitesi önünde toplanmaların yanında İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye akın etti.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada "Bu soğuk günde biliyorum kilometrelerce yürüyerek buralara geldiniz, engelleri barikatları aşarak buraya geldiniz. Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençler gözaltındadır bugün. Ücretsiz ulaşım kullanabilen anneler gözaltındadır bugün. İktidarın yanlışları altında ezilen yoksullaşan anneler gençler çocuklar büyüklerimiz bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Buradan size söz veriyorum. Asla yılmayacağız. Hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz." dedi.

Dillek İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlara hitap ediyor. Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Erdoğan’a sesleniyorsunuz. Ona sesleniyorsunuz. İrademizi tanımayan bir oy kendisine verilince başta acı çeken, ama oy başkasına verilince o iradeyi hiçe sayamayacağını söyleyen sesleniyorsunuz.

- Duyuyor musun Erdoğan? Görüyor musun Erdoğan?

- En çok korktuğun şey, kalabalıkların sana sesleniyor olması.

- Dünden beri, cumhuriyet tarihinin ve demokrasi tarihimizin en kara günlerinden ikisi yaşandı. Bu süreçte dayanışma gösterenler, dün akşam diploma iptaliyle birlikte, iktidar bloğunda yer alan Cumhur İttifakı'nın ortakları hariç, bütün siyasi partilerin bu millete yalan söylemeyen, açın halinden anlayan, özgürlükleri savunan ve bu ülkenin bir bütün olmasını isteyen tüm muhalefet partilerinin liderlerine vermiş oldukları mesajlar önemliydi.

- Ekrem Başkan ve beni bizzat arayarak dayanışmalarını ilettiler. Bugün burada Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı, Zafer Partisi'nin Genel Başkan Vekili, YSP'nin ve Yeşil Sol Parti'nin eş genel başkanları ve tüm siyasi partilerin neredeyse temsilcileri ve yöneticileri, bu akşam burada gösterdikleri dayanışmaya, Ekrem Başkan adına, ailesi adına, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına ve İstanbul adına teşekkür ediyorum.

- Türkiye'nin yarınları adına teşekkür ediyorum.