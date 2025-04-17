Son Dakika Haberi... CHP Genel Merkezi'nde İmamoğlu için imza kampanyası düzenlenirken; kampanyada 2 hafta geride kaldı.
2 haftada 10 milyonu aşkın oy toplanırken vatandaşlar da Genel Merkez önünde kurulan stantta imza vermeye devam ediyor.
23 NİSAN TAKVİMİ BELLİ OLDU
30 milyon imza hedefi bulunan CHP'de miting takvimleri de belli oldu. CHP bu hafta cumartesi günü Yozgat'ta olacak.
Traktörleriyle İmamoğlu'na destek için yola çıkan ve trafik cezası yiyenler de miting meydanında olacak.
Cezayı ise CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ödeyecek.
CHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise miting için Ankara'da olacak.