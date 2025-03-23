Son Dakika Haberi... CHP'nin gözaltına alınan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı ön seçimi başladı.
OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI
Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede, ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlerde vatandaşlar sandıklara gidip oy verebilecek.
81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kurulurken 08:00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Sandıklar saat 17:00'de kapanacak.