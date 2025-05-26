Son Dakika Haberi... CHP'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta yedincisi düzenlenecek.
İstanbul’daki ilk miting Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli’de düzenlenirken, onu Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik izlemişti.
YEDİNCİ MİTİNG ESENLER'DE
CHP'nin yedinci mitingi ise bu çarşamba Esenler'de gerçekleştirilecek.
Miting Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak ve saat 20.30'da başlayacak.