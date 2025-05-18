Son Dakika Haberi... CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her hafta Cumartesi günleri farklı bir ilde, her çarşamba ise İstanbul'un farklı bir ilçesinde yaptığı mitinglerde bu haftaki adres Pendik oldu.
Pendik Sahil Tören Alanı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek miting, saat 20.30'da başlayacak.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz" dedi.
Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 18, 2025
Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız.
Mutlaka kazanacağız!
🗓️ 21 Mayıs Çarşamba
🕣20.30
📍Pendik… pic.twitter.com/g3XVBwIOyi