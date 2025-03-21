CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atayarak pazar günkü seçimlere engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak 15 gün sonrasına, 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldığımızı partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." dedi.
Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından geldiği Saraçhane'de konuşuyor. Özel şu ifadeleri kullandı:
-Yargı eliyle İBB'ye, belediye başkanlarımıza, yargı tacizlerinin gerçek niyeti İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak.
-Siyasi partilerin kurultayları yapılıyor ve sonuçlar kesinleşiyor. Özel görevlendirilmiş, CHP'ye karıştırmak isteyenler gizli soruşturma yürütüyor. CHP'ye yakışmayacak meczuplar bulunurak ifadeler alınıyor.
23 Mart'ta Türkiye'ye bahar getirecek süreçte bunu engellemek için her şeyi yaptılar. 4 gün kala gittiler sayın İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Amaç kampanyayı kesmek ve seçimi yaptırmamak.
Seçimi yapmaya kararlıyız. Tutuklanırsa adayımızdır. O adayı belirtmemek için yeni bir girişim CHP'ye kayyum atarak pazar günkü seçime engel olmak isteyenleri gördük.
Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü kurultay kararı aldık. 6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına gidiyoruz.