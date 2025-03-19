Son Dakika Haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Son CHP'li hapse tıkılana kadar, vurulana kadar o yolun yolcusuyuz." ifadelerini kullandı.

Özel 23 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını seçmek için kurulacak sandığın yanına "dayanışma sandığı" kurulacağını belirterek şunları kaydetti:

"O SANDIĞIN ADI DAYANIŞMA SANDIĞIDIR"

"Pazar günü 81 ilde kurulacak sandıklar tek değildir. Oraya bir sandık koyacağız, 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz. Ancak yanında bir sandık daha olacak. O sandığın adı dayanışma sandığıdır. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana herkes davetlidir"