Son Dakika Haberi... Bakan Kurum, Kanal İstanbul tartışmasına ilişkin, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu gündemimizde yok" dediği açıklamasında, "Olmadığını daha önce söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılan konutlara ve Araplara konut satıldığı iddialarına ilişkin de konuşan Bakan Kurum şunları kaydetti:

BÖLGEDE YAPILAN KONUTLAR VE ARAPÇA REKLAMLARI

"Bir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma.

Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Söylendiği gibi Araplara ya da herhangi bir ülke devleti vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan dar gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz.

"KANAL İSTANBUL İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR"

Oradaki 44 bin konutun inşaatı devam ediyor, Arnavıtköy'de de 28 bin konutun inşaatı devam ediyor. Bu projenin de Kanal İstanbul ile uzaktan yakından alakası yoktur."

CHP VİDEO PAYLAŞMIŞTI

CHP lideri Özel pazartesi günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kanal İstanbul bölgesinden çekilen bir video paylaşarak şunları kaydetmişti:

"Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki: “Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır. “Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti” ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır. 19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İMAMOĞLU Maddi hedefi KANAL İSTANBUL’dur. Tarih 27 Şubat 2025. İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"