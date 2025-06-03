Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 ismin "seçim kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmaları talep edildi

T24'ten Asuman Aranca'nın iddiasına göre, savcı iddianamede benzer tüm iddianamelerde olduğu gibi alacağı ceza süresince siyaset yasağı konulmasını da talep etti.

İddianamede seçim oylamasına hile karıştırıldığı öne sürülerek, şüphelilerin 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise iddianamede "müşteki" olarak gösterildi.