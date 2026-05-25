AKP Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, "Yargının bulduğu deliller, yargının yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu tablo ortaya çıktı. Sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel yönetiminin baştan beri yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir" diye konuştu.

Çelik, şunları söyledi:

-Yargı kararının ortaya çıkmasından sonra CHP merkezli ortaya çıkan tartışmaların ayrıntılarına değineceğim. CHP’lilerin kendi içlerindeki bu çatışma birilerinin AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda.

-Özellikle sayın Özgür Özel kendi zaaflarını kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etmek konusunda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.

-Maalesef orada toplanan bazı kişilerin de sayın cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük.

-Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan siyasi hakaret hedef gösterme ve siyasi hedef anlamına gelen bazı ifadeleri Sayın Özgür Özel’e ve oradaki kişilere aynen iade ediyoruz. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri sayın cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşmaz.

-Türkiye’nin demokrasisi olgundur. Atlatılmayacak kriz yoktur. Ancak bunun yerine siyasi yetersizliklerini sayın cumhurbaşkanımıza yöneltenlere bir adım bile attırmayız.

-Hiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değillerdir. Halen de biz bu olayın bir tarafı değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan kişiler tarafından dile getirildi.

-Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer tarafından dile getirilen bu iddialar karşısında yargı harekete geçti, bu tablo ortaya çıktı.

-Bu konunun tarafı bizmişiz gibi gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel yönetiminin yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.