1938’de ABD’nin Ohio eyaletinde doğan Turner, iş hayatına babasından devraldığı açık hava reklam şirketiyle başladı. 1970’te Atlanta’da zor durumdaki bir televizyon kanalını satın alarak yayıncılık sektörüne adım attı. 1976’da bu kanalı uydu aracılığıyla ülke geneline ulaştırarak kablo televizyonculuğunda “süper istasyon” modelini oluşturdu.

'KESİNTİSİZ HABERCİLİK'

Ted Turner, medya dünyasında en büyük dönüşümlerden birine imza atarak CNN’i kurdu ve 24 saat kesintisiz haber yayını modelini hayata geçirdi. 1 Haziran 1980’de yayına başlayan kanal, kısa sürede küresel ölçekte etkili bir haber ağına dönüştü. Özellikle Körfez Savaşı sırasında yaptığı canlı yayınlarla, sürekli haber akışının önemini tüm dünyaya gösterdi.

1996’DA SATTI

CNN’in başarısının ardından medya yatırımlarını genişleten Turner; CNN International, HLN, Turner Network Television, Turner Classic Movies ve Cartoon Network gibi önemli kanalları da bünyesine kattı. 1996 yılında medya varlıklarını Time Warner’a yaklaşık 7,5 milyar dolara satarak sektördeki etkisini yeni bir boyuta taşıdı.

DOĞA KORUMA PROJELERİNE DE DESTEK VERDİ

Turner, yalnızca medya alanındaki girişimleriyle değil, spor ve çevre alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekti. Atlanta Braves ve Atlanta Hawks gibi kulüplerin sahibi olan Turner, aynı zamanda doğa koruma projelerine destek verdi ve ABD’de bizonların yeniden çoğaltılmasına katkı sağladı.

‘CESUR VE VİZYONER BİR LİDER’

1997’de United Nations Foundation’ı kurmak için Birleşmiş Milletler’e 1 milyar dolar bağışlayan Turner, nükleer silahsızlanma ve sürdürülebilirlik konularında da aktif rol üstlendi. 1991 yılında Time Magazine tarafından “Yılın Adamı” seçilen Turner, medya dünyasında “cesur ve vizyoner bir lider” olarak anıldı.

DEMANS TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Turner, 2018 yılında demans teşhisi aldığını açıklamış, 2025’te ise zatürre tedavisi görmüştü. Bir dönem Jane Fonda ile evli olan Turner’ın beş çocuğu, 14 torunu ve iki torununun çocuğu bulunuyor.

HAYATININ EN BÜYÜK BAŞARISI

CNN yönetimi, Turner’ın vefatının ardından yaptığı açıklamada onu “risk almaktan çekinmeyen, öngörülü bir lider” olarak tanımladı. Turner ise kurduğu CNN’i hayatının en büyük başarısı olarak görüyordu.