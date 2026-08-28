Milli Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçirilecek.

Uyum eğitimleri kapsamında veliler de sürece etkin olarak katılacak, bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Veliler de bu süreçte çocuklarıyla birlikte okulda düzenlenecek uyum çalışmalarına katılabilecek.

KAMUDA ÇALIŞAN VELİLERE İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıya göre, kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin ders saatlerine uygun biçimde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. İzin uygulaması yalnızca uyum haftası kapsamında geçerli olacak.

AİLE KATILIMININ YIL BOYU SÜRMESİ BEKLENİYOR

Bakanlık, uyum haftasıyla başlayacak aile katılımı uygulamalarını eğitim öğretim yılı boyunca sürdürmeyi hedefliyor.

Buna göre aile katılımı, gelişim ve rehberlik çalışmalarının “Ailemle Okul Yolu Programı” altında bir araya getirilmesi ve yıl boyunca devam ettirilmesi öngörülüyor.