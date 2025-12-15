Müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi günlerdir gündemde. Birinci bölümün ardında diziye dair pek çok eleştiri yapıldı. RTÜK ise şikayetler sonrasında harekete geçti.

Bez Bebek ile tanınan oyuncu Asena Keskinci'nin başrolde olduğu Jasmine dizisi hakkında RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."