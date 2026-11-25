Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak psikolojik, ekonomik ve sosyal şiddetin farklı biçimlerine de dikkat çekti. Kadınların cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasının, aşağılanmasının ve emeklerinin değersizleştirilmesinin de şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Değerli misafirlerimiz, şurası bir gerçek ki şiddet dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötüdür. Telin edilmesi, lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Ama bundan daha fenası kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir. Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Tabii burada şu ayrıma da dikkat çekmek durumundayım. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiilî müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır. Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz." dedi. Sözlerine şöyle devam etti:

"İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir.

Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz" Türkiye Yüzyılını önce Terörsüz Türkiye, ondan sonra da terörsüz gölge ile taçlandırmak istiyoruz.

Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar"

HELİKOPTER KAZALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklarından biri de Eskişehir'de 5 askerimizin şehit düştüğü helikopter kazası oldu. Erdoğan olaya ilişkin yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz günlerde Malatya'da meydana gelen helikopter kazasına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum. Malum, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta bir başka askerî helikopterimiz kaza kırıma uğramış, dört askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun.