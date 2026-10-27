Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerinde görüşmelere katıldı.

‘CUMA İTİBARIYLA BAŞLAYACAK’

Yılmaz tasfiyesine karar verilen fonların ödemelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak. 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor."