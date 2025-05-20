Son Dakika Haberi... Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından DEM Parti, parti ziyaretlerine başladı.
DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, 18 Mayıs tarihinde teröristbaşı Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitmişti.
DEM Parti, yeniden parti ziyaretlerine başlarken dün DEVA Partisi ile Saadet Partisi’ne ziyaretler gerçekleştirmişti.
DEM PARTİ'DEN CHP'YE ZİYARET
Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit'i CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.