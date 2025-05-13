Son Dakika Haberi... Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti ilk grup toplantısını düzenledi.
DEM Partili Bakırhan'ın açıklamalarının ardından 'Lozan' tartışmaları DEM Partili kaynaklara soruldu.
SÖZCÜ TV'de Öncesi Sonrası programında gazetecilere konuşan kaynakların açıklamalarını okuyan Senem Toluay Ilgaz o açıklamaları şöyle sıraladı:
"TARIŞMAYI LOZAN'A SIKIŞTIRMAK HAKSIZLIK"
"Basın Lozan'a takıldı kaldı. Örgüt kendini feshetti odaklanmamız gereken bu. Lozan ortadan kalksın demiyoruz diyorlar.
Manüpülatif bakışları art niyetli buluyorum, örgüt ortadan kalkacak ve demokratik kanallara döneceği ifade ediliyor.
Bu tartışmayı Lozan'a sıkıştırmak haksızlık. Tarihi gelişmeye haksızlık edilmemeli. Düşman görme hali bu.
Silah bırakıyoruz diyorsun, yokum diyorsun ama Lozan dedin deniliyor.
İlk günden beri çözüm çerçeve yasası çıkması gerektiğini söylüyoruz ve bu sürecin içerisinde yer alan herkes için hukuki güvence"
BAKIRHAN'DAN KÜRSÜDE YANIT
Partisinin grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bakırhan ise “PKK’nın fesih ve silah bırakma açıklamasındaki Lozan ifadesi için ne söylersiniz?" sorusuna, "Süreç ilerlerse muhataplarına bu soruyu sorabilirsiniz" yanıtını verdi.