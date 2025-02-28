Dün, DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK elebaşı Öcalan'la görüşmesinin ardından PKK'ya "silahları bırakın" çağrısı yapıldı.

T24'e konuşan Hatimoğlulları, İmralı'daki görüşmelerin ayrıntılarını açıkladı.

GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALINDI

Öcalan'ın önünde yer alan mikrofonun sorulması üzerine Hatimoğulları şunları söyledi:

Heyetimize gönderilen bilgi, çağrının videolu olacağıydı. Biz de öyle biliyorduk. Son anda bakanın yaptığı açıklama aslında bizce de çok doğru görülmedi.

Öcalan yönteme takılmayın dedi. Bir kayıt alındı evet orada ama bizde yok.

UMUT HAKKI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'umut hakkı' çağrısına ilişkin olarak Hatimoğulları, "Öcalan'ın bireysel bir talebi olmadı. Öcalan'ın talebi, 'Ben bir çağrı yaptım, çağrının devamının gelebilmesi için, çalışma koşullarımın rahatlatılması gerekir' dedi. Umut hakkı konularına girmedi" dedi.

İMRALI HEYETİNİN İLK 2 GÖRÜŞMESİNDE NELER OLDU?

Hatimoğulları ayrıca şunları söyledi:

"Heyetimizin yaptığı görüşmede Öcalan ilk görüşmede heyetten özel olarak talebi başta muhalefet partileri olmak üzere bütün siyasi partilerle kendisi adına görüşülmesi ve bazı mesajları iletti. İmralı heyetimizin gittiği ilk görüşmeden çıkan sonuçtu. Hatırlarsanız heyetimiz siyasi partilerle görüştü. Bunun dönütlerini çok merak ediyordu, muhalefetin nasıl karşılayacağını çok merak ediyordu.

2013'te muhalefet etkin bir parçası olmamıştı, hatta karşısında olmuştu.

Milliyetçi kesim açısından da bazı handikaplar var. Çağrının Bahçeli'den gelmesi oradaki atmosfere pozitif etkisi oldu.

İkinci görüşmede diğer Kürt liderlerle görüşme talep etti ve onun da sonuçlarını merak ediyordu. Heyetimiz ikinci gidişinde ilk gidişinin raporunu sunmuştu.

"MEKTUBU KENDİSİ YAZDI"

Mektubu el yazısıyla kendisi yazdı. İçerik olarak bir müdahalemiz olmadı.

Sesli olsaydı Kürt toplumunun duygusuna daha çok hitap ederdi. Görüntü olsaydı pozitif yansırdı. 'Benim bu çağrım iyi anlaşılmalı' diyor.

İlk görüşmede, "Kürt sorunun şiddet ve çatışmadan arındırılarak çözülmesinin yolu onu siyasi ve hukuki boyuta taşımaktır' dedi. Bu mesajla tıpatıp aynıdır.

"BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNU SORDU"

Hatimoğulları, Gazeteci Murat Sabuncu'nun "Kendi aranızda yaptığınız konuşmada Bahçeli'nin sağlığı ile ilgili bir şey tartışıldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Kendisi hasta olduğunu duymuş, sağlık durumunu da sordu bizlere de, biz de iyiye gittiğini söyledik.

PKK ÇAĞRIYA UYACAK MI?

Hatimoğulları ayrıca, "Öcalan, Kandil bu çağrıya uyar uymaz konusu gündeme getirildi mi? Bu konuda soru işareti var mı?" sorusuna ise, "Hiç yok. Kendisinin yapacağı çağrının önemseneceğini biliyordu. Ana akım medyada da gördüm. Orada zaten biz her açıklamanın arkasındayız dediler" sözleriyle yanıt verdi.