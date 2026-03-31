DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı.

Heyetin açıklamasına göre terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ziyarette şunları söyledi:

"27 Şubat çağrımda da ifade ettiğim gibi silahlı mücadele dönemi sona ermiştir. Artık geriye dönüş mümkün değildir. Yaşadığımız süreç Demokratik Cumhuriyet ile barışa geçiş sürecidir. Arzulanan süreç başarıya ulaştığında Cumhuriyet iki kat güçlenecektir. Demokratik toplum dediğimiz, büyük oranda böyle bir çözümü esas alır. Kürtlerin devletle olan ilişkisini pozitif tarzda düzenleyen bir toplumculuk ve yurttaşlık anlayışı geliştirmeliyiz. Devlet de burada yıkıcı faaliyet ya da güvenlik tehdidi gibi bir durum olmadığını görmeli"

DEM Parti Heyeti, 27 Mart'ta Öcalan'ı ziyaret etmişti.

