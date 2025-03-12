DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısı sonrası, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" sözlerinin ardından başvuru yapacaklarını açıkladı.

DEM Partili Bakırhan görüşme sonrası şunları kaydetti:

"HEYETİMİZ BUGÜN YA DA YARIN SABAH BAŞVURU YAPACAK"

"Heyetimiz Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Bir meselenin en önemli taraflarından birisidir. Biz buradayken heyetimizde başvuru hazırlıklarını yapacak bugün ya da yarın sabah. Görüşme önemlidir, daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor. Çok önemli bir sorunu konuşuyoruz. Bu sorunu konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmalı. En kısa sürede heyetimiz başvurusunu yapıp görüşecektir."