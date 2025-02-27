Son Dakika Haberi... DEM Parti'de 7 kişiden oluşan İmralı Heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıktı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Heyetin saat 17:00'de İstanbul'da açıklama yapması bekleniyor.