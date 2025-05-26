DEM Parti'den basına yapılan açıklamaya göre MHP ile yapılacak görüşme saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Basına kapalı yapılacak görüşme DEM Parti'nin TBMM Grup Toplantısından hemen önce yapılacak. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olup olmayacağı ise merak ediliyor.

19 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, 19 Mayıs Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 20 Mayıs Salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.