Son Dakika Haberi... 3 Mayıs Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için hastaneye yatmadan günler önce aracına suikast düzeneği yerleştirildiği gündeme gelmişti.

PERİNÇEK AÇIKLAMIŞTI

Söz konusu iddia ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından ortaya atılmıştı. Perinçek, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada "Yani Amerika ve İsrail'in bu sürece karşı olduğunu ve bu süreçte de aktif ön planda görevler yapan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı da Amerika ve İsrail'in öldürebileceğini bizzat Apo’nun kendilerine söylediğini ifade etti ki Kandil de onu doğruluyor" diye konuşmuştu.

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik söz konusu iddiaya ilişkin şunları söylemişti:

"SON ANDA FARK EDİLMİŞ"

"Sırrı Süreyya Önder... Rahatsızlanmadan birkaç saat önce Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’i ziyaret etmişti. Öcalan’ın ABD ve İsrail uyarısını anlatmıştı. “Sizi öldürebilirler” dediğini aktarmıştı. Bir bilgi daha vermiş. Görüşmeye katılan Yıldırım Gençer açıkladı. Önder’in aracına suikast düzeneği konmuş. Son anda fark edilmiş. Önder, Perinçek ve Ethem Sancak’a resimlerini göstermiş. Görüşmeden bir hafta önce yaşanmış. Ya fark edilmeseydi… Plan amacına ulaşsaydı… Türkiye bugün neyi konuşacaktı? Kimler suçlanacaktı. “Terörsüz Türkiye”ye sabotaj girişimi… Kim yapmış olabilir acaba? Fail Öcalan’ın uyarısında gizli."

DEM PARTİ 'SUİKAST GİRİŞİMİNİ' DOĞRULADI

DEM Parti'den söz konusu suikast iddiasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."