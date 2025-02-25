DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇAĞRI GÖRÜNTÜLÜ MÜ OLACAK?

Bakırhan, PKK elebaşı Öcalan'dan gelecek çağrının görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Daha sağlıklı ve inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz ama bu meseleler iktidarın, Öcalan'la birlikte karar vereceği bir şeydir, bir hal yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı ve kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Bakırhan, görüntülü çağrıya ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklamaları için, "Memlekette birçok konuda mevzuat yarılıyor. Böylesine tarihi bir çağrının formülü bulunsun diyorum. Bulunacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞVURU YAPILMIŞTIR"

Çağrının tarihine ilişkin, "Bir çağrı olacak bu kesin ama tarihi hakkında bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullanan Bakırhan 3. görüşme için başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise, "Bunlar teknik mevzuatlar, başvuru yapılmıştır. Heyetimiz başvuru yaptığı için onlar adına bir şey demeyeyim" dedi.