İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı tarafından sosyal medyada yayınladığı stand-up gösterisinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkındaki iddianame hazırlandı.

2 YIL 7 AYDAN 12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

‘SÖYLEMLER ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞIYOR’

Hazırlanan iddianamede bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmanın hakaret olarak tanımlandığı, şüphelinin söylemlerde bulunduğunun sabit olduğu, alınan savunmasında gösteri metnini kendisinin yazdığını ikrar ettiği, suça konu söylemlerin eleştiri sınırlarını aşan ve Cumhurbaşkanının toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu yazıldı.

‘ALENEN TAHRİK’

İddianamede, şüphelinin, halkın büyük bir kesiminin benimsediği İslam dininin ibadetlerinden olan oruç ibadetini gerçekleştiren kişilerin canlı bomba olmaya daha müsait olduğu, bir canlı bombanın oruç tutması halinde kendisini nerede patlatacağının belli olmadığını belirterek halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca halkın büyük bir kesiminin benimsediği İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim ile ilgili söylemlerde bulunarak halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu belirtildi. Yine şüphelinin alınan savunmasında “dalgıç” kelimesinden denize haşema ile giren kadınları kastettiğini ikrar ettiği, halkı sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği kaydedildi.

‘500’DEN FAZLA CİMER ŞİKAYETİ’

Ayrıca iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 500’den fazla CİMER başvurusu olduğu, şikayet dilekçeleri göz önüne alındığında şüphelinin sarf ettiği sözlerin toplumun geniş kesimlerinde infial uyandırmaya elverişli olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığının anlaşıldığı ve şüphelinin 'Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçunu işlediği aktarıldı.

28 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendiği iddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Göktaş, 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.