6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartamanı davasının firari sanığı Ertan Danacı Muğla'da yakalandı. Danacı hakkında açılan davada sanık için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

23 Haziran 2025’teki duruşmada tahliye edilen Danacı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti. Ancak Danacı hakkında 7 Temmuz’da yeniden tutuklama kararı verilmiş ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz merkezli meydana gelen depremde Ezgi Apartmanında 35 kişinin hayatını kaybettiği, Ezgi Apartmanının altında bulunan Kervan Pastanesi'nin iç mimarı olan Ertan Danacı’nın 700 Yıl 4 aydan 876 Yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılandığı davada 8 aydır firari durumda olduğu, şahsın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen uzun ve titiz çalışmalar neticesinde Muğla ili Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan iki özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda şahıs saklandığı Muğla ili Ortaca ilçesinde 13/03/2026 günü saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahıs ilimize getirilerek 14/03/2026 günü adli mercilere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."