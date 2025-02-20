Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. 55 yıl sonra Türkiye'de derbiyi bir yabancı hakemin yöneteceğinin açıklanmasının ardından gözler MHK'ye çevrilmişti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yöneteceği açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
- 20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
- 20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
22 Şubat Cumartesi:
- 13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
- 16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
- 19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 Şubat Pazar:
- 13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
- 16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
- 19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 Şubat Pazartesi:
- 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic