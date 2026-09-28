Fon soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, bu sabah gözaltına alındı.

Bankanın sahibi ve Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.

KUMOVA DA TUTUKLANMIŞTI

17 Eylül'de gözaltına alınan Kumova, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kumova, savcılık ifadesinde fonlarda olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini belirtmişti.

Destek Holding'in sahibi Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak bu durum karşısında ne yapacağını bilemediğini ifade etmişti.

BANKA 2021'DE KURULDU

Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kuruldu.

Özgür Akayoğlu'nun da bankanın kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi.