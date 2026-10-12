Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yarın oynanacak Barcelona-Galatasaray karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi.
Karaborsa bilet satışı yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda 9 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için polis merkezine götürüldü.