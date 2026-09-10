İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi hayata geçiyor. 15 bin kiralık konutla ilgili detaylar belli oluyor.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar: Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa,Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak.

İlçelere göre kiralar

*1+1 konut 10 bin TL

* 2+1 konutlar 12 bin TL

*3+1 konutlar 15 bin TL

*4+1 konutlar 18 bin TL'ye kiralanacak.

14 Eylül'de başvurular alınacak. 1071 kiralık sosyal konut Ekim ayında teslim edilecek.

3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre hak sahibi olan vatandaşlar konutlarda 3 yıl boyunca evde oturabilecek.

Üç yıllık sürenin tamamlanmasının ardından mevcut kiralama dönemi sona erecek ve konutlar için yeniden hak sahipleri belirlenecek. Yeni dönemde konutlarda oturacak vatandaşların da kura yöntemiyle tespit edilmesi planlanıyor.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekecek.

Açıklanan şartlar kapsamında evlilik durumu da başvuru kriterleri arasında yer alacak.

Projenin gelir şartı da bulunacak. Bir hanede yaşayan kişilerin toplam aylık gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekecek.

Başvuruların İstanbul'da yaşayan vatandaşlara yönelik olması nedeniyle ikamet şartı da bulunuyor. Başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması şartı aranacak.

Başvuracak vatandaşların tapuda üzerlerine kayıtlı bir konutunun bulunmaması gerekecek.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE

Başvurular 14 Eylül'de başlayacak.

Hak sahipliği sürecinde kura yöntemi uygulanacak. Kura sonucunda konutlarda oturmaya hak kazanan vatandaşlar belirlenen kira bedelleri üzerinden evlerine yerleşebilecek.

Üç yıllık kiralama süresinin tamamlanmasının ardından ise konutlar yeniden kuraya çıkarılacak ve yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.

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