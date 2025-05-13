Son Dakika Haberi... DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasının ardından partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİR DÖNEMİN KAPANIŞI BİR DÖNEMİN AÇILIŞI"

Bakırhan şunları kaydetti:

Çok önemli tarihi bir sürecin içerisindeyiz. Yıllardır umutla beklediğimiz bir sürecin kapısı aralandı. Toplum yıllardır bugünlerin hayallerini kuruyordu. Barışın, çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı. Bugün o günlerin kapısı aralandı. Şimdiden hepimize hayırlı olsun, umarım barışla, eşit yurttaşlıkla bunu taçlandırır ve halklarımıza armağan ederiz.

5-7 Mayıs 2025'te PKK'nın yaptığı kongre ve ardından 12 Mayıs'ta açıklanan kararlar demokratik çözüm için bir şans, barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 12 Mayıs Türkiye'de artık bir takvim yaprağı değil, geçmişin büyük yüklerini hafifletmenin başlangıç günleri olarak tarihe geçecektir.

Dün Türkiye ve Orta Doğu'nun en tarihi günlerinden birini yaşadık. Bir dönemin kapanışını bir dönemin açılışını ilan etti.

"SİYASETİN GÖREVİ APAÇIK ORTADADIR"

Büyük bedellerle yürütülen mücadele, yerini artık meselenin çözümü ve demokratik bir toplumun inşasına bırakıyor. Bu karar Kürt-Türk ilişkilerinde demokratik bir zemini kurma, ortak bir vatan fikrini büyütme ve barışçı bir çözümü büyütme çağrısıdır aynı zamanda. Bu karar sadece Kürtlere değil Türkiye toplumu ve uluslararası kamuoyuna verilmiş çok önemli bir mesajdır.

Siyasetin görevi apaçık ortadadır. Barış sürecini kalıcı, hukuki ve siyasi düzenlemeleri yapma sorumluluğu da siyasete düşen bir görevdir.

Başta Meclis olmak üzere siyasi partiler, sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, aydınlar, yazarlar, sanatçılar bu sürecin gerçek sahipleridir. Bu sürecin başarıya ulaşmasını ellerinden geleceklerini ardına koymayacaklarından kuşkumuz yoktur.

Bu süreçle birlikte çok önemli açıklamalar da yapıldı ama bu sürece katkı sunacak 2 önemli açıklamayı da vurgulayarak bu sürece devam edeceğim.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA DESTEK

Dün Sayın Devlet Bahçeli, "Barış havası, güvenlik ortamı mutlak surette kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Siyasi ve hukuki reformlarla demokrasi ve sivil siyasetin güçlendirilmesi" belirlemesini çok değerli buluyor bu yapıcı yaklaşımı yürekten desteklediğimi belirtmek istiyorum.

Aynı şekilde, Sayın Özgür Özel’in 'Kalıcı toplumsal barışın olması; atılacak adımların samimiyetine ve hukukiliğine bağlıdır' tespiti de son derece kıymetlidir."

BAYRAM ÖNCESİNDE DÜZENLEME ÇAĞRISI

Tam da bu açıklamalardan sonra insani somut ve güven artırıcı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban Bayramı'nı çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum.