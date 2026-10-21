J.P. Morgan Menkul Değerler'in 21 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı açıklamada, faaliyet izninden feragat sürecine ilişkin SPK duyurusuna yer verildi. Buna göre şirket, sermaye piyasası faaliyet izninin iptal edilmesi talebiyle Kurula başvuracak.

MÜŞTERİLERİN İZLEMESİ GEREKEN SÜREÇ AÇIKLANDI

SPK'nın başvuruyu uygun bulması durumunda şirket, sona erme veya faaliyet konusunu değiştirme yoluyla sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum niteliğini kaybedecek. Foreks’in aktardığı bilgilere göre SPK duyurusunda, J.P. Morgan Menkul Değerler'den yatırım hizmetleri, faaliyetleri veya yan hizmetler kapsamında hak ya da alacağı olduğunu ileri süren müşterilerin izlemesi gereken süreç de açıklandı.

MÜŞTERİLER İÇİN ÜÇ AYLIK SÜRE BAŞLADI

Bu kapsamda, hak veya alacak iddiasında bulunanların, duyurunun ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde dayanak belgelerini hem şirkete hem de SPK'ya iletmesi gerekiyor. Konuyla ilgili dava açan müşterilerin, mahkemeden alacakları dava açıldığına ilişkin belgeyi; icra takibi başlatanların ise takibe ilişkin evrakı sunmaları isteniyor.

Şirket nezdindeki hesap bakiyesiyle mutabık olmayan müşterilerin de itiraz ettikleri tutara ilişkin beyanlarını aynı üç aylık süre içerisinde J.P. Morgan Menkul Değerler'e ve SPK'ya göndermeleri gerekiyor.

FAALİYET İZNİNİN İPTALİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

J.P. Morgan Menkul Değerler'in sermaye piyasası faaliyetlerini durdurma süreci henüz tamamlanmış değil. Şirketin faaliyet izninin iptali için SPK'ya başvurması ve bu başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması gerekiyor. Dolayısıyla şirketin aracı kurum statüsünü kaybetmesi, SPK'nın değerlendirmesi sonucunda netlik kazanacak.